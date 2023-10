Cassa Bluetooth portatile resistente all'acqua con bassi potenti a 30€

Ti piace ascoltare la musica praticamente in ogni momento? Allora sarai sicuramente felice di conoscere questa promozione che ti sto per segnalare. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questa cassa Bluetooth portatile a soli 30,86 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, grazie a questo ribasso del 43%, più un ulteriore sconto del 10% puoi risparmiare più di 29 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su questo speaker bellissimo, versatile e robusto che ti permette di ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi posto. Un affare da non perdere.

Cassa Bluetooth portatile a prezzo sgretolato

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo, senza nemmeno pensarci. Oltre al prezzo vantaggioso però è sicuramente notevole anche la qualità del suono, forte e pulito. Nonché la precisa e affidabile connessione, senza latenza e con un'associazione ai tuoi dispositivi immediata.

Potrai inserire anche una scheda microSD o un cavo da 3,5 mm. Gode di bellissime luci RGB che cambiano a ritmo di musica. Inoltre è leggera, ha un pratico laccetto per poterla agganciare a uno zainetto o al braccio. Ed è resistente all'acqua con certificazione di grado IPX7.

Dunque approfitta anche tu di questa occasionissima prima che le unità disponibili spariscano. Vai subito su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile a soli 30,86 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

