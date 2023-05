Cassa Bluetooth portatile resistente all'acqua al 53% in MENO

Stai cercando uno speaker wireless che sia impermeabile e potente senza spendere un occhio della testa? Se la tua risposta è sì dai un'occhiata a questa offerta davvero ottima. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la cassa Bluetooth portatile Rienok a soli 28,04 euro, invece che 59,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori, grazie a questo sconto del 53% oggi puoi risparmiare quasi 32 euro. Un vero affare, soprattutto se consideri che questo speaker è davvero potente e molto versatile. È anche robusto e resistente all'acqua. A questa cifra è da prendere subito.

Cassa Bluetooth portatile: prezzo basso, speaker potente

Questa cassa Bluetooth portatile è dotata di un suono surround stereo a 360°, con bassi potenti e zero distorsione anche alzando il volume al massimo. La puoi usare tranquillamente all'esterno senza perdita di audio. La puoi collegare facilmente e in modo veloce ai tuoi dispositivi grazie alla connessione Bluetooth 5.3 che risulta molto stabile.

È dotata di un pratico cordino che ti permette di agganciarla ad esempio a uno zaino e portarla con te nei tuoi viaggi. Ha dei comandi sulla parte laterale che ti permettono di gestire i brani musicali e il volume. Puoi inserire anche una scheda microSD dove hai caricato le tue canzoni preferite. E poi ha una mega batteria in grado di durare per 30 ore con una sola ricarica.

Fai in fretta perché un'offerta del genere non può durare ancora tanto. Vai immediatamente su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile Rienok a soli 28,04 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

