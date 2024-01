Cassa Bluetooth portatile da 24W, impermeabile e con luci LED a 31€

Vuoi portarti la musica dappertutto e stai pensando di acquistare uno speaker portatile che sia robusto e non costi troppo? Allora da un'occhiata a questa ottima offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questa cassa Bluetooth portatile a soli 31,99 euro, anziché 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Una promozione coi fiocchi perché con lo sconto del 20% adesso puoi risparmiare su un prezzo già non altissimo. E poi questo speaker wireless è davvero molto bello e te lo puoi portare ovunque. Si distingue per il suono potente e preciso, senza distorsioni nemmeno all'aperto, e un ottima connessione.

Cassa Bluetooth portatile potente e con batteria enorme

Ci sono davvero molte cose che rendono questo speaker uno degli acquisti migliori che puoi fare oggi. Vediamo insieme quali sono alcune delle principali caratteristiche:

Potente: la sua potenza da 24 W , con 2 driver full-range da 46 mm regala un suono eccezionale che si propaga anche a grande distanza senza distorcere.

la sua potenza da , con regala un suono eccezionale che si propaga anche a grande distanza senza distorcere. Batteria: ha una super batteria da 4.000 mAh che gli dona un'autonomia di ben 24 ore con una singola ricarica e ha una modalità di risparmio energetico.

Design: oltre a essere leggera è anche molto robusta e ha una protezione all'acqua IPX7 che ti permette di portartela al mare o in piscina senza problemi.

oltre a essere leggera è anche e ha una che ti permette di portartela al mare o in piscina senza problemi. Connessione: grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 ha una connessione affidabile, veloce e senza latenza con i tuoi dispositivi associati.

Non perdere tempo perché a questa cifra la vorranno tutti e poi l'offerta durerà poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth portatile a soli 31,99 euro, anziché 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.