Cassa bluetooth impermeabile IPX7 da 100W con luce LED: sconto del 40% su Amazon

Avere un' altoparlante bluetooth potente che abbina una serie di funzionalità avanzate per offrirti un'esperienza di ascolto senza precedenti è di vitale importanza se si sta andando in vacanza. Acquistala ora su Amazon a soli 107,99€.

Con una potenza di 100 W, è in grado di riempire qualsiasi spazio grazie ai suoi bassi profondi e ricchi che ti permettono di creare un'esperienza audio immersiva che ti farà sentire come se fossi ad un concerto.

La cassa è dotata di certificazione IPX7, rendendola resistente all'acqua e perfetta per l'uso in piscina, in spiaggia o sotto la pioggia. Inoltre, la sua portabilità ti permette di portare la musica ovunque tu vada, grazie anche alla capacità della batteria da 12000 mAh che garantisce ore di riproduzione continua.

L'Ortizan non è solo un altoparlante, ma anche un'atmosfera. La luce LED integrata offre un'illuminazione ambientale che può essere sincronizzata con la musica per creare un'atmosfera unica durante feste o momenti di relax.

La connessione Bluetooth 5.0 garantisce un'apparizione rapida e stabile con i tuoi dispositivi, mentre la porta AUX e lo slot per la scheda TF ti consentono di collegare dispositivi tramite cavo o riprodurre la tua musica preferita direttamente dalla scheda di memoria.

Non rinunciare a un suono di alta qualità e alla portabilità senza compromessi e approfitta ora dello sconto del 40% su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

