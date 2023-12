Cassa bluetooth Bose: il massimo della qualità in versione portatile, MAXI SCONTO

Lo speaker SoundLink Flex di Bose combina un ottimo design con tecnologie avanzate per offrire un'esperienza audio coinvolgente ovunque tu vada. Progettato per la portabilità, questo diffusore Bluetooth portatile è dotato di un trasduttore su misura che garantisce un suono profondo, chiaro e coinvolgente, sia a casa che in viaggio.

La tecnologia proprietaria PositionIQ è una caratteristica innovativa che rileva automaticamente la posizione del diffusore, garantendo una qualità audio ottimale indipendentemente dall'orientamento o dall'ambiente circostante. Questo rende il SoundLink Flex ideale per un'ampia gamma di situazioni, offrendo sempre un suono nitido e coinvolgente.

Perfetto per le avventure all'aperto, il SoundLink Flex è un diffusore wireless impermeabile, testato rigorosamente per soddisfare gli standard di impermeabilità IP67. Realizzato e sigillato con materiali impermeabili, questo diffusore galleggia, rendendolo ideale per le attività all'aria aperta.

Il design robusto del diffusore Bluetooth portatile è costruito per resistere ad acqua, polvere e detriti, senza temere cadute o ruggine. Facile da tenere in mano e riporre, questo diffusore compatto non teme la corrosione o i raggi UV. La batteria ricaricabile del SoundLink Flex si ricarica comodamente tramite cavo USB-C incluso, offrendo fino a 12 ore di autonomia per ogni ricarica.

I prodotti Bose rimangono sempre su prezzi molto alti, considerando la qualità proposta ed è per questo che segnaliamo l'offerta di Amazon sulla cassa bluetooth con uno sconto del 24% e un costo finale di 129€.