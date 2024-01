Cassa bluetooth Bose di primissima qualità in MAXI SCONTO su Amazon: SVUOTATUTTO

Bose è un'azienda leader nel settore audio e per quel che riguarda la realizzazione di prodotti e dispositivi legati proprio all'audio. Oggi, su Amazon, la cassa bluetooth Bose è in sconto del 28% per un costo finale di 239€.

Tutta la qualità di Bose nella cassa bluetooth al 28% di sconto

Il Bose SoundLink Revolve+ II è un altoparlante portatile progettato per offrire un suono immersivo a 360°, garantendo una copertura uniforme in ogni direzione. Questo modello presenta un suono più potente e profondo, con una durata della batteria superiore rispetto al suo predecessore, il SoundLink Revolve II. La robustezza è una caratteristica distintiva, poiché il SoundLink Revolve+ II è resistente all'acqua e alla polvere con un grado di protezione IP55. La sua portabilità è facilitata da una pratica maniglia in tessuto, rendendolo facile da trasportare ovunque. Con una batteria agli ioni di litio ricaricabile, il SoundLink Revolve+ II offre un'impressionante autonomia di 17 ore, superando le prestazioni del modello originale. Le funzionalità avanzate includono un microfono integrato, consentendo di rispondere alle chiamate direttamente dall'altoparlante e di accedere all'assistente vocale predefinito del dispositivo. Inoltre, è possibile collegare il diffusore a dispositivi con integrazione Amazon Alexa, come Echo Dot, per il controllo della musica attraverso comandi vocali. La connessione è semplice, grazie alle istruzioni vocali che guidano il processo di abbinamento Bluetooth. L'opzione multi-connect consente di associare contemporaneamente due dispositivi, offrendo un controllo completo sulla riproduzione musicale. Acquista la cassa bluetooth Bose in mega sconto su Amazon Oggi, su Amazon, è presente uno sconto in formato maxi del 29% sulla cassa bluetooth targata Bose per un prezzo finale d'acquisto di 239€. Approfittane adesso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.