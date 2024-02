Cassa Bluetooth da 40W impermeabile e con 30h di autonomia (-28%)

Se ti piace ascoltare la musica in qualsiasi momento oggi puoi acquistare uno speaker portatile molto potente e robusto a un prezzaccio. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello questa cassa Bluetooth a soli 52,24 euro, invece che 72,99 euro.

Grazie a questo sconto del 28% oggi puoi risparmiare più di 20 euro sul totale. Soprattutto avrai uno speaker dalle prestazioni eccellenti che puoi portarti ovunque. È dotato di una batteria che dura a lungo, è impermeabile e ha una connessione perfettamente stabile e senza latenza.

Cassa Bluetooth super potente a prezzo mini

Senza ombra di dubbio siamo di fronte a un ottimo acquisto. Questa cassa senza fili è dotata di una potenza da 40 W che fa esplodere letteralmente il suono a 360°. Questo ti permette di ascoltare la musica anche all'esterno senza dispersioni di suono. E poi è resistente all'acqua con certificazione IPX7 e quindi la puoi portare dappertutto.

La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione molto affidabile e riuscirai ad associare qualsiasi dispositivo dotato della stessa tecnologia in pochi istanti. Inoltre ha un design compatto e possiede dei pulsanti sulla parte superiore per gestire le diverse funzioni. Parlando invece di autonomia, è in grado di offrire fino a 30 ore di audio ininterrotto.

Una promozione coi fiocchi, da non farsi scappare assolutamente. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth a soli 52,24 euro, invece che 72,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

