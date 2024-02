Cashback fino al 5% e tasso fino al 4%: solo Blackcatcard te li offre

Blackcatcard ti offre un'esperienza bancaria senza confronti, con vantaggi esclusivi che ti faranno risparmiare e guadagnare. Con Blackcatcard, non solo avrai accesso a un conto IBAN gratuito e a una Mastercard virtuale e fisica senza costi aggiuntivi, ma potrai anche ottenere cashback fino al 5% sui tuoi acquisti e un tasso annuo fino al 4% sul saldo del tuo conto.

Bonus, cashback e tanto altro

Con Blackcatcard, otterrai una ricompensa del 4% annuo su saldi mensili medi di 300 euro o più, oppure una ricompensa del 2,2% annuo su saldi mensili medi inferiori a 300 euro. E la cosa più importante è che non devi fare nulla di complicato: la tua ricompensa verrà accreditata automaticamente sul saldo del tuo conto ogni mese, senza alcun deposito richiesto da parte tua.

Con Blackcatcard, dimentica i costi bancari e le commissioni nascoste. Non solo avrai accesso a un conto IBAN gratuito e a una Mastercard virtuale e fisica senza alcun costo, ma otterrai anche consegna gratuita della carta in tutto il mondo, servizio mensile gratuito, hot wallet gratuito per gestire le tue criptovalute e molto altro ancora. E se hai bisogno di assistenza, il team di supporto clienti è disponibile 24/7 per aiutarti in qualsiasi momento.

Che tu abbia bisogno di effettuare pagamenti SEPA (gratuiti), di scambiare criptovalute in modo conveniente o di inviare denaro ai tuoi cari istantaneamente, Blackcatcard ha tutto ciò di cui hai bisogno. Un altro vantaggio importante sono i bonus e i cashback: oltre alla ricompensa del 4% annuo, otterrai anche un rimborso del 5% su Google Play Store, rimborso del 2% su Amazon e 1% su tutti gli acquisti con carta.

Numerosi dunque i vantaggi che rendono Blackcatcard un servizio da prendere assolutamente in considerazione. Aprire un conto è gratis: puoi farlo direttamente dalla pagina online di Blackcatcard in pochi minuti.

