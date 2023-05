Cashback fino a 500€ con il conto corrente Crédit Agricole

Che sia per lavoro o per semplici spese quotidiane, un conto corrente è uno strumento sempre utile per gestire i propri fondi. Quello che si cerca di solito è un conto con carta di debito gratuita o con canone azzerabile, ed è quello che è possibile ottenere con Crédit Agricole.

Presente in Italia da ormai più di 30 anni, questa banca offre un conto con canone zero se avete meno di 35 anni. Rimane altrimenti gratuito per i primi sei mesi ed è azzerabile se deciderete di investire con la banca. Al tempo stesso, la carta non ha alcun canone e permette di essere associata ai portafogli digitali e ai sistemi di pagamento da smartphone, per la massima flessibilità.

Crédit Agricole: la banca semplice e diretta

Crédit Agricole è un conto corrente controllabile completamente sia da PC che da dispositivi mobile, come smartphone o tablet. L'app è pensata per essere facile da utilizzare e fornisce una panoramica completa sul proprio conto. Fornisce notifiche istantanee per rimanere sempre aggiornati sui movimenti, inoltre rende possibile l'invio di denaro tra contatti della propria rubrica che che sono correntisti della stessa banca.

Avete meno di 35 anni? Il conto corrente è totalmente gratis! Diversamente sarà a canone zero solo per i primi 6 mesi, 2€ al mese per i successivi. Non mancano tutte le funzionalità di sicurezza, come la possibilità di bloccare la carta dall'app, in caso di furto, smarrimento o transazioni non autorizzate. Ogni acquisto sarà verificato da 3D Secure, attraverso l'uso di un codice personale, mentre ogni movimento verrà notificato in tempo reale sui vostri dispositivi.

Un consulente dedicato vi guiderà nel caso aveste intenzione di fare degli investimenti, o altre operazioni, anche a distanza, direttamente dall'app. Chi ha un'attività o è un libero professionista potrà inoltre richiedere un Mobile Pos e un conto corrente a canone zero.

Aprite adesso un conto e per scoprire i benefici.

