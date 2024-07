Cashback fino a 3% con Finom, ma anche pagamenti internazionali

Finom sembra aver deciso di rivoluzionare il mondo dei liberi professionisti e delle aziende con un asso nella manica: cashback fino a 3% su tutte le spese aziendali. Non solo una mano per le tue finanze, ma praticamente una stretta di mano amichevole con un occhio di riguardo al tuo portafoglio.

Aprile il conto aziendale con Finom è semplice. Basta un click e, entro 24 ore, ti ritrovi con un IBAN italiano totalmente nuovo. Non devi nemmeno mettere il piede fuori dall'ufficio, perché fai tutto online.

Carte fisiche e virtuali e cashback fino a 3%

Nel pacchetto trovi non una, ma diverse carte di debito VISA gratuite per te e il tuo team. Vuoi un limite di spesa personalizzato? Finom te lo concede. Se hai dimenticato la carta nel cassetto del comodino, niente paura: sfrutta Apple Pay o Google Pay. In pratica, hai tutto il mondo finanziario a portata di smartphone. Il vero punto forte è il cashback sugli acquisti aziendali con la carta. Dirai addio alle spese inutili senza ritorno e otterrai questo piccolo rimborso su ogni transazione.

Grazie agli strumenti avanzati di expense management, Finom ti aiuta a monitorare tutte le operazioni del team, rendendo ogni spesa trasparente. Le transazioni non avranno più segreti e il bilancio aziendale sarà così ordinato che potrebbe vincere un premio di organizzazione.

Con la fatturazione elettronica integrata, invece, emettere e gestire fatture diventa un gioco da ragazzi. Dimentica le tormentate ricerche di vecchi scontrini, ora puoi digitalizzare tutto e categorizzare le spese in un unico hub di funzionalità.

Infine, puoi usare il piano Premium per un mese gratuitamente. Questo significa nessun costo per tre portafogli, quindici carte fisiche e dodici virtuali a persona. Cashback fino a 3% e funzionalità avanzate tutto in un mese. Un pacchetto che nemmeno un avvoltoio del risparmio potrebbe ignorare.

