Cashback e box risparmi: due validi motivi per richiedere la carta HYPE

Alla ricerca di una soluzione bancaria innovativa e flessibile? HYPE potrebbe essere la risposta ai tuoi desideri. Non solo offre praticità e sicurezza, ma anche una serie di vantaggi che rendono ogni giorno un po’ più dolce. Su tutti spiccano Cashback e Box Risparmi, che rendono davvero interessante questa carta conto.

Ad attirare ulteriormente è la possibilità di ottenere un bonus fino a 25€ fin da subito usando il codice CIAOHYPER. Inoltre HYPE propone anche una serie di funzionalità avanzate. Andiamo a scoprirle di seguito.

Cashback e Box Risparmi di Hype: più vantaggi, meno spese

Chi ha detto che i migliori affari si fanno solo in borsa? Con HYPE, lo shopping si trasforma in una piccola festa grazie al programma di cashback. Compri online o in negozio e ricevi una parte dei tuoi soldi indietro.

Anche il risparmio non è mai stato così semplice e divertente grazie ai Box Risparmio. Immaginali come piccoli contenitori virtuali dove mettere da parte denaro per qualsiasi progetto futuro: un viaggio alle Maldive, una nuova bici o una chitarra elettrica.

Se il tuo altruismo passa dal voler semplicemente spendere e risparmiare, HYPE ti permette di fare entrambe le cose con stile. Dall’acquisto del cappuccino quotidiano alla pianificazione della pensione, sarà sempre al tuo fianco.

HYPE propone tre soluzioni da carta conto: HYPE Base a 0 euro al mese, HYPE Next a 2,90€ al mese e HYPE Premium a 9,90€ con prelievi gratuiti in tutto il mondo. Insomma, hai diverse opzioni per trovare ciò che fa per te. Se ti senti investitore, c’è anche la gestione dei Bitcoin e i conti deposito.

Con Cashback e Box Risparmi, HYPE trasforma la gestione delle finanze in qualcosa di molto user-friendly, ma con un tocco di magia extra. Quindi, perché non dargli una chance e vedere i tuoi soldi crescere?





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi