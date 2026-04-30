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Cashback al 3% per 6 mesi: come funziona la promo del conto BBVA

La banca spagnola BBVA offre il 3% di cashback per 6 mesi ai nuovi clienti che scelgono di aprire un nuovo conto online.
Cashback al 3% per 6 mesi: come funziona la promo del conto BBVA
La banca spagnola BBVA offre il 3% di cashback per 6 mesi ai nuovi clienti che scelgono di aprire un nuovo conto online.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 apr 2026
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La promozione della banca spagnola BBVA propone un cashback al 3% per sei mesi ai nuovi clienti che scelgono di aprire un nuovo conto corrente online a canone zero per sempre. Il cashback viene riconosciuto su un tetto di spesa mensile pari a 280 euro, di conseguenza si possono ottenere 8,40 euro al mese di cashback, che moltiplicati per 6 mesi portano a un rimborso complessivo di 50,40 euro.

BBVA riconosce il cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto online. Anche la carta in questione, appartenente al circuito internazionale Mastercard, è a canone gratuito e offre diversi altri vantaggi, tra cui i pagamenti all’estero senza commissioni per il cambio valuta, utile soprattutto per tutte le persone che amano viaggiare al di fuori dei confini dell’Unione europea.

Pagina offerta BBVA

bbva 3% interessi

BBVA va oltre al 3% di cashback

L’altro punto di forza dell’iniziativa BBVA è il 3% di remunerazione senza condizioni. La banca riconosce infatti il 3% annuo lordo per i primi 6 mesi sulla liquidità presente nel conto corrente, senza che vi sia la necessità di accreditare lo stipendio, depositare un saldo minimo o restare in BBVA per un tempo prestabilito.

Al termine poi dei primi sei mesi, la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027. A seconda dell’utilizzo del conto corrente, BBVA informa che è possibile ottenere fino al 2% annuo lordo, con un tasso che viene aggiornato in modo costante ogni tre mesi (per ciascuna variazione si riceve una comunicazione chiara e trasparente da parte della banca iberica).

Sempre a questo proposito, vi confermiamo infine che gli interessi vengono liquidati mensilmente, con l’accredito fissato nei primi giorni del mese successivo. Per seguire la crescita dei risparmi legati al rendimento del 3% è possibile fare affidamento sull’app ufficiale della banca spagnola BBVA, disponibile gratuitamente sui dispositivi Android e Apple.

Pagina offerta BBVA

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