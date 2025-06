Cashback del 5% sulle proprie spese fino a 500€ con SelfyConto

L'ultima promozione di Banca Mediolanum offre un cashback del 5% sulle spese fino a 500 euro effettuate con SelfyConto, il conto online della banca meneghina. L'iniziativa è valida per chi aprirà un nuovo conto entro il 30 giugno 2025 ed effettuerà i propri acquisti con la Mediolanum Card, vale a dire la carta di debito associata al conto.

SelfyConto è un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. Ulteriori vantaggi sono i bonifici SEPA gratuiti, i prelievi senza commissioni in Italia e in tutti i Paesi dell'Unione europea, nonché gli addebiti delle utenze a costo zero e il canone gratuito della carta di debito e della carta di credito per un anno.

Come funziona il cashback del 5% del conto SelfyConto

Per beneficiare del 5% di cashback sulle proprie spese, occorre aprire SelfyConto entro il 30 giugno, sottoscrivendo la carta di debito Mediolanum Card. Una volta aperto il conto, bisogna utilizzare la carta associata per i propri acquisti: Banca Mediolanum riconoscerà un cashback del 5% sugli acquisti fino a 500 euro al mese e fino al 31 luglio 2025.

La Mediolanum Card è una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Può essere usata in formato digitale, grazie alla sua compatibilità con i principali wallet mobile quali Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay. Tra le altre cose, include anche la polizza gratuita Multirischi di Nexi, che tutela i titolari della carta per gli acquisti effettuati in qualunque parte del mondo.

Volendo è poi possibile richiedere la Mediolanum Credit Card, cioè la carta di credito di Banca Mediolanum. Offre un plafond a partire da 1.500 euro al mese e il canone gratuito per il primo anno, dopo 20 euro ogni 12 mesi. Si può presentare la domanda sia durante l'apertura di SelfyConto oppure in un secondo momento, direttamente tramite la propria area riservata.

