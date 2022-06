Case Corsair iCUE 220T RGB in vetro temprato -41%

Il CORSAIR iCUE 220T RGB Airflow è uno smart case ATX mid-tower con un layout progettato per garantire un elevato flusso d'aria. Perfetto per hardcore gamer ma anche per chi fa un uso intenso del PC per lavoro, oggi puoi farlo tuo a soli 68 euro, praticamente quasi a metà prezzo, grazie alla promozione di Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite.

Questo case Corsair iCUE 220T spacca tutto

CORSAIR è uno sviluppatore e produttore globale di dispositivi e tecnologie ad alte prestazioni per giocatori, creatori di contenuti e appassionati di PC. Dai componenti e periferiche per PC, alle apparecchiature di streaming premium e all'illuminazione ambientale intelligente, CORSAIR offre un ecosistema completo di prodotti che lavorano insieme per consentire a tutti, dai giocatori occasionali ai professionisti impegnati, di dare il meglio di sé.

Il CORSAIR iCUE 220T RGB Airflow è uno smart case ATX mid-tower con un layout progettato per garantire un elevato flusso d'aria. Tre ventole SP120 RGB PRO incluse offrono inoltre una fantastica illuminazione RGB, personalizzabile mediante il software CORSAIR iCUE. La struttura in acciaio e la piastra anteriore del case 220T RGB Airflow, semplice da rimuovere, assicurano resistenza, durata e un look da urlo.

Libera lo spazio della scrivania e installa un PC con scheda madre ATX full-size dove vuoi, poiché il case 220T ha un volume inferiore del 35% rispetto a un case mid-tower “standard”, con dimensioni ridotte del 30%. La vasta scelta di opzioni di archiviazione, infine, include due vassoi da 2,5" e due ulteriori alloggiamenti in un supporto rimovibile che ti permettono di installare unità aggiuntive da 3,5" o 2,5".

Il CORSAIR iCUE 220T RGB Airflow è uno smart case di tutto rispetto, insomma, come scritto all'inizio perfetto per hardcore gamer ma anche per chi fa un uso intenso del PC per lavoro. Oggi puoi farlo tuo a soli 68 euro, praticamente quasi a metà prezzo, grazie alla promozione di Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.