Casa tua diventa SMART con le prese intelligenti TP-Link Tapo P105 a 9,99€

Quando si tratta di connessioni wireless, TP-LINK è un marchio leader, che si occupa soprattutto di rendere facile la vita dei propri clienti, con prodotti sempre utili e semplici da mettere all'opera. Ebbene, se vuoi far diventare SMART la tua casa, con la presa elettrica intelligente TP-Link Tapo P105.

Infatti puoi acquistare in offerta su Amazon la TP-Link Tapo P105 con soli 9,99€, che comprende quindi uno sconto del 38% sul totale, e un risparmio di ben 6€ al pezzo!

La tua casa diventa smart come te!

Si tratta di una mini presa che è dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz, e che ti permette di gestire accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento! Questo perché inoltre potrai controllare tutti i dispositivi collegati con la comoda App Tapo da remoto (sia Android, sia iOS).

Non finisce qui però, perché i dispositivi TP-Link Tapo P105 sono compatibili anche con il controllo vocale, e potrete collegarli con Alexa o Google Assistant, per utilizzare il tutto in modo ancora più veloce ed intuitivo. Sono inoltre presenti altre diverse funzionalità, che potrete scoprire tra documentazione ed App.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.