Casa smart a 9,99: presa intelligente ad un PREZZO SHOCK con la Festa delle Offerte Prime

Uno smart plug, o "presa intelligente", è un dispositivo elettronico progettato per aggiungere funzionalità "intelligenti" alle prese elettriche tradizionali. Di solito, si collega direttamente a una presa di corrente e consente di controllare l'alimentazione di un dispositivo o di un apparecchio collegato tramite una connessione wireless. Oggi su Amazon, per la Festa delle Offerte Prime, è disponibile una presa intelligente TP-Link a 9,99€ con uno sconto totale del 23%.

Rendi la tua casa ancora più intelligente con la presa TP Link in sconto

Lo smart plug TP-Link Tapo offre un controllo avanzato dei tuoi dispositivi elettrici per una gestione più efficiente ed intelligente della tua casa. Senza la necessità di un hub aggiuntivo, si collega direttamente al tuo router Wi-Fi esistente, semplificando l'installazione e la configurazione tramite l'app Tapo. Una delle sue caratteristiche principali è l'accesso remoto, che ti consente di monitorare e controllare i dispositivi connessi da qualsiasi luogo tramite l'app Tapo sul tuo smartphone.

Puoi anche pianificare l'accensione e lo spegnimento automatico dei tuoi dispositivi per risparmiare energia. Compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, permette di controllare facilmente gli apparecchi collegati tramite comandi vocali. La modalità assenza è una caratteristica di sicurezza utile, che consente di programmare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi a intervalli regolari per simulare la presenza in casa. Sottoposto a rigorosi controlli di qualità da parte del laboratorio di TP-Link ed è certificato dalle autorità globali..

La promo di Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, relativa alla presa intelligente TP-Link prevede uno sconto del 23% e un prezzo finale di soli 9,99€. Approfittane!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.