Casa sempre PIU' INTELLIGENTE: oggi BASTANO 19€ per 2 Prese smart con ALEXA

I dispositivi intelligenti sono sempre più presenti nelle nostre case e, per sfruttarli al meglio, non puoi non avere a portata di mano delle prese smart.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Prese Smart italiane TP-Link Tapo: modalità di utilizzo e specifiche tecniche

La TP-Link Tapo è la mini presa smart più venduta in assoluto, dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz che ti permette di gestire accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento.

Grazie alla comodissima App Tapo, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, potrai gestire la presa da remoto ovunque ti trovi, senza l'utilizzo di nessun hub aggiuntivo. In questo modo potrai organizzare le tue giornate e creare delle routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in pochi secondi, risparmiando sia tempo che energia.

La presa è dotata anche di un timer con il quale è possibile creare dei countdown di accensione e spegnimento predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti, come ad esempio lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini.

Il mini dispositivo è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per un'esperienza d'uso ancora più rapida e intuitiva: basterà un comando vocale per gestire tutti i tuoi accessori smart.

La confezione da 2 Prese Smart italiane TP-Link Tapo è al momento disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto top del 20%.

