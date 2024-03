Casa pulita SENZA STRESS con il Robot 2-in-1 Xiaomi SCONTATISSIMO

È ora di dire addio alle faticose sessioni di faccende domestiche! Da oggi puoi delegare la pulizia di casa allo Xiaomi Robot Vacuum X10, al momento disponibile su Amazon a soli 299 euro con un mega sconto di Primavera del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Xiaomi Robot Vacuum X10: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Robot Vacuum X10 è il compagno ideale per far brillare i pavimenti di casa senza il minimo sforzo.

Con la stazione di auto-svuotamento della polvere a doppia corsia, la pulizia e lo smaltimento dello sporco sono veloci e completamente automatici. Il sacchetto per la polvere integrato è in grado di raccogliere e svuotare la polvere oltre 60 volte e si sigilla automaticamente per evitare di far fuoriuscire la polvere all'esterno.

La ventola potente da 4.000Pa garantisce un’aspirazione e lavaggio 2-in-1 più efficienti, infatti pulisce in modo continuo i pavimenti da polvere e peli di animali domestici, rimuovendoli in una sola passata. L'ampia batteria integrata da 5.200 mAh consente di pulire facilmente per oltre 180 minuti in modalità standard anche le abitazioni di grandi dimensioni.

La tecnologia di navigazione laser LDS esegue una scansione accurata dell'ambiente domestico e degli spazi tra le mattonelle e mappa istantaneamente l'effettiva disposizione. Non teme neanche il buio, infatti riesce comunque a muoversi in modo preciso in ambienti con scarsa illuminazione e rallenta quando incontra degli ostacoli.

Lo Xiaomi Robot Vacuum X10 al momento è disponibile su Amazon a soli 299 euro con un mega sconto di Primavera del 19%. L'occasione è davvero irripetibile, coglila al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.