Casa pulita da cima a fondo con l'aspirapolvere robot Philips IN SCONTO su Amazon

Avere un compagno di pulizie è una salvezza in tantissime situazioni, un aiuto ed un supporto che rendano meno faticose le faccende di casa e che, perché no, possano portarle a termine anche quando siamo fuori. Per questo motivo il mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti è sempre più florido ed è anche per questo motivo che un'azienda navigata e con tanti anni di esperienza come Philips ha deciso di realizzare dei dispositivi simili. Amazon propone, oggi, uno sconto molto interessante sul robot aspirapolvere di Philips, l'HomeRun serie 3000 al 22% di sconto + 30% applicabile tramite coupon per un prezzo finale di 299,99€.

Pulizia assicurata con il robot aspirapolvere di Philips in sconto su Amazon!

L'HomeRun serie 3000, l'aspirapolvere robot di Philips presenta delle caratteristiche molto interessanti per un device di questa tipologia. L'elevata potenza di aspirazione fino a 4000 Pa aspira anche lo sporco più grande. Il robot aumenta automaticamente la potenza di aspirazione su moquette o tappeti per catturare particelle di polveri sottili in profondità. Raggiunge ogni angolo grazie alle navigazione laser a 360° (LiDAR) riesce ad effettuare una scansione della casa e a delineare il percorso più efficiente in tutte le stanze, intorno ai mobili e negli angoli, senza tralasciare nulla.

Il robot (altezza 96mm) pulisce anche sotto divani e letti. Con l'app Philips HomeRun potrete avviare il piano di pulizia personalizzato con un solo tocco. L'app è stata progettata per essere totalmente intuitiva e offre dei video guida. Il robot ha 4 livelli di aspirazione: Eco, Normale, Alto e Max e aspira e lava pavimenti in una sola passata.

Si tratta di un prodotto assolutamente affidabile e di altissima qualità che potrete acquistare su Amazon al 22% di sconto + un 30% applicabile tramite coupon che ve lo renderà disponibile ad un prezzo finale di 299,99€.

