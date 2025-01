Carte virtuali gratuite e spese aziendali più semplici da gestire con Wallester

Le aziende alla ricerca di un sistema semplice, efficace e conveniente per gestire le spese aziendali possono affidarsi a Wallester, piattaforma gratuita che consente di ottenere fino a 300 carte virtuali, senza costi, oltre a varie carte fisiche, in modo da poter contare sugli strumenti giusti per gestire i pagamenti e le spese quotidiane.

Wallester è un servizio completo e personalizzabile che si rivolge in particolare alle piccole e medie aziende alla ricerca di un sistema semplice ed efficace per gestire le spese. Per iniziare subito una prova del servizio è possibile accedere al sito ufficiale di Wallester e creare un account gratuito.

Come funziona Wallester

Wallester è una piattaforma per la gestione delle spese aziendali. Facile da utilizzare, il servizio permette, senza costi nascosti, di ottenere 300 carte virtuali oltre a carte fisiche da assegnare ai membri del proprio team.

In questo modo è possibile tenere sotto controllo le spese e gestire al meglio le uscite, ottimizzando le spese ed evitando gli sprechi, con un netto miglioramento dell'efficienza.

C'è anche la possibilità di optare per l'emissione di carte White -Label, andando a personalizzare in modo semplice le carte legate al servizio offerto da Wallester. A semplificare ancora di più il servizio è la partnership con Visa.

Gli utenti che hanno scelto di affidarsi a Wallester, inoltre, confermano la qualità della piattaforma. Una rapida analisi delle recensioni, infatti, premia il servizio, con 4,9 stelle su 5 su Capterra e 4 stelle su 5 su Trustpilot.

Per creare un account gratuito e iniziare a testare la piattaforma con una demo basta raggiungere il sito ufficiale, qui di sotto. La procedura è guidata e il sito è completamente in Italia, con tutte le informazioni necessarie per poter iniziare a usare subito Wallester.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.