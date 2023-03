Carte prepagate senza conto aziendale: Soldo semplifica la gestione delle spese

Il conto aziendale può non essere sufficiente a gestire, in modo completo, gli strumenti di pagamento del proprio team di lavoro, garantendo contemporaneamente un monitoraggio completo ed efficace delle spese e dei budget per ogni componente.

Per superare questi limiti è possibile puntare su Soldo. Si tratta di una piattaforma online che offre un servizio integrativo rispetto al tradizionale conto corrente aziendale, con l'obiettivo di colmare tutte le carenze del conto, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle spese del team di lavoro.

Con Soldo, infatti, è possibile accedere a carte prepagate aziendali senza conto corrente e con vari strumenti di gestione delle spese, per definire budget, monitorare la contabilità su base quotidiana e, più in generale, rendere l'attività lavorativa più semplice.

Soldo è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni. Al termine di tale prova è possibile attivare una sottoscrizione mensile a partire da 6 euro al mese per utente. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Come funzionano le carte prepagate di Soldo: il servizio colma i limiti del conto aziendale

Con Soldo è, quindi, possibile accedere a carte prepagate aziendali (sia fisiche che virtuali e con supporto a Google Pay e Apple Pay per i pagamenti con smartphone e smartwatch). Le carte sono gestibili tramite una piattaforma online che integra vari strumenti per il monitoraggio delle spese, la definizione dei budget per singolo utente e altre funzionalità.

Il piano "base" di Soldo si chiama Pro e costa 6 euro al mese per utente (minimo 3 utenti per account). Questo piano include un sistema di acquisizione delle ricevute in tempo reale e uno strumento che consente di gestire i budget per i singoli utenti. C'è l'integrazione con tool come Xero, Sage e QuickBook e varie altre funzionalità aggiuntive.

Per le aziende più esigenti e con team di lavoro più articolati ci sono i piani Premium (10 euro al mese) e Enterprise (con prezzo da definire in base alle necessità della singola azienda). Questi piani aggiungono strumenti extra come il wallet multi valuta, in euro, sterline e dollari, tool per la gestione di ruoli e permessi personalizzati, reportistica avanzata e altro ancora.

Per provare gratis le carte prepagate senza conto di Soldo e colmare i limiti del proprio conto aziendale è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

