Carte illimitate per il tuoi collaboratori: scopri come averle

Il conto aziendale Tot è una soluzione online nata per semplificare la gestione economica e finanziaria della tua attività, sia che lavori da solo come libero professionista, sia se hai un’azienda. Tra i tanti vantaggi previsti da questo conto, uno dei più interessanti riguarda la possibilità di poter avere tutte le carte aziendali che vuoi, sia fisiche che virtuali, in modo da fornire maggior autonomia alle persone che lavorano per te, evitando ad esempio i noiosi rimborsi spese, e al contempo avere un controllo superiore sulle spese aziendali.

Carte aziendali per il tuo team con Tot: come funziona

All'apertura del conto aziendale Tot avrai subito una carta Visa business pensata per le tue spese: dopo, direttamente dalla tua area privata, avrai la possibilità di avere ulteriori le carte di debito aziendali, sia fisiche che virtuali.

L'attivazione è semplice e immediata, così come la gestione: puoi impostare un budget di spesa massimo per ciascuna, così come una soglia di prelievo, monitorare in tempo reale tutte le spese comodamente da smartphone e PC. Le carte possono essere aggiunte anche ai wallet digitali Apple e Google Pay, così da semplificare i pagamenti dei tuoi collaboratori e gli acquisti online.

Non ci sono limiti sulla quantità di carte aziendali che puoi aggiungere al tuo conto business e hai anche il grande vantaggio di attivarle e sospenderle con un semplice click: tutto online, senza code in banca, senza chiamate ad un call center e senza una stringente burocrazia. I limiti di spesa sono elevati e arrivano fino a 20.000 euro per i pagamenti con il POS e fino ad un massimo di 3.000 euro di prelievo al mese, gestibile con facilità dalla propria area riservata.

Nei piani tariffari Business Pro le carte sono incluse fino ad un massimo di 500 carte virtuali e 10 carte di debito fisiche. Nei piani Business invece si possono aggiungere al canone del conto a partire da 1€ al mese cad.

Parliamo di carte di debito Mastercard che vengono accettate ovunque nel mondo: in più, Tot ti protegge in caso di acquisti non autorizzati o frodi con un chargeback che ti rimborsa la cifra.

Apri adesso il conto Tot per avere questo e tutte le altre funzioni che lo contraddistinguono, come IBAN italiano, bonifici istantanei senza commissioni, funzionalità pagoPA, F24 e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.