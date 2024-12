Carte di pagamento e gestione delle spese: per le aziende c'è Wallester (è gratis)

Wallester è, sempre di più, un punto di riferimento per le aziende che possono accedere a una piattaforma gratuita per la gestione delle spese aziendali, con possibilità di ottenere 300 carte virtuali gratuite oltre a carte fisiche, per semplificare le attività della propria azienda.

Si tratta di un servizio completo e ricco di vantaggi che può adattarsi alle esigenze delle piccole aziende oltre che delle aziende più grandi e articolate. Per iniziare a utilizzare Wallester basta creare un account gratuito.

Per tutti i dettagli è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere, in questo modo, il sito ufficiale di Wallester.

Perché usare Wallester

Per le aziende, scegliere Wallester rappresentare la mossa giusta per semplificare la gestione delle proprie attività, gestendo in modo più efficiente le spese, senza costi di alcun tipo. La piattaforma offre diversi servizi, permettendo di ottenere 300 carte virtuali gratuite (con emissione istantanea).

La piattaforma permette il controllo in real-time delle spese, per una gestione più semplice delle risorse, e anche la possibilità di sfruttare soluzioni multivaluta, in modo da poter effettuare le spese anche in valuta diversa dall'euro.

C'è anche la possibilità di accedere al programma White Label per creare carte virtuali e fisiche personalizzate, in modo semplice e in pochissimo tempo. Si tratta, quindi, di una piattaforma che può fare la differenza, permettendo alle aziende (di tutte le dimensioni) di poter sfruttare un servizio innovativo e personalizzabile per la gestione delle spese.

Iniziare a utilizzare Wallester è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale qui di sotto e completare una veloce registrazione, completamente gratuita (non ci sono spese di installazione per la piattaforma o canoni periodici per l'utilizzo). L'accesso alla piattaforma è immediato.

Per tutti i dettagli in merito al servizio, quindi, è possibile seguire il link qui di sotto. La registrazione è gratuita ed è possibile ottenere una demo completa.

