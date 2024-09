Carte di debito Tot: ideali per una gestione aziendale flessibile

Se si è titolari di un'azienda e si desidera una maggiore flessibilità nella gestione finanziaria, segnaliamo la possibilità di affidarsi alle carte di debito aziendali Tot, piattaforma digitale nata per aiutare le imprese nella loro gestione amministrativa e finanziaria. Le carte aziendali Tot garantiscono inoltre una maggiore autonomia per i propri collaboratori e un controllo più ampio sulle spese aziendali.

I piani del conto business di Tot partono da 9 euro al mese per coloro che necessitano esclusivamente di una carta aziendale, la Visa Business Credit, oppure da 15 euro al mese per coloro che vogliono aggiungere al conto un numero illimitato di carte di debito. Per aprire un nuovo conto con Tot è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata del sito tot.money.

Le carte di debito aziendali di Tot

La piattaforma Tot consente ai titolari di un'azienda di richiedere tutte le carte di debito di cui hanno bisogno, per rispondere a qualsiasi tipo di spesa. La scelta può ricadere sulle carte virtuali e/o fisiche, con la possibilità di salvarle in appositi wallet digitali e gestire così i pagamenti in tutta tranquillità.

Ciò ha dei vantaggi significativi per il proprio team. Infatti, avendo l'opportunità di richiedere un numero illimitato di carte di debito aziendali, l'azienda è in grado di gestire con più semplicità eventuali trasferte e acquisti in viaggi, licenze software o pubblicità.

In più Tot offre la possibilità di assegnare un nome a ciascuna carta aziendale, per una maggiore visibilità delle spese, controllare le transazioni effettuate in tempo reale e impostare un determinato limite di spesa. A questo proposito, occorre sottolineare anche l'opportunità di scaricare l'IVA da ogni spesa aziendale, comprese quelle effettuate dai propri dipendenti.

Le carte di debito virtuali Tot appartengono al circuito di pagamento Mastercard. Una volta prenotate, sono subito a disposizione per il primo acquisto. Un ulteriore vantaggio riguarda la sicurezza: rispetto infatti alle carte fisiche, non possono essere né smarrite né rubate, e sono lo strumento ideale per completare acquisti online e gestire i propri abbonamenti.

Riguardo invece alla carte di debito fisiche Tot (anch'esse appartenenti al circuito di pagamento Mastercard), rappresentano lo strumento ideale per chi lavora all'estero. Presentano limiti di spesa elevati (fino a 3.000 euro di prelievo al mese e fino a 20.000 euro per le spese con il POS), oltre a un rimborso garantito in caso di acquisti non autorizzati o fraudolenti.

I punti di forza di Tot

Tot è una fintech italiana nata per aiutare i titolari di partita IVA che vogliono fare business nel nostro Paese. Aprendo un conto aziendale con Tot si ha la certezza di affidarsi a una piattaforma sicura e trasparente, con un supporto clienti degno di nota e senza costi nascosti.

I clienti di Tot possono effettuare fino a 700 operazioni di pagamento senza commissioni, tra cui bonifici istantanei online, F24, PagoPA e Ri.BA. Al di là di questo, sono da rimarcare gli innumerevoli servizi messi a disposizione dalla piattaforma, tra cui l'export del file excel per la prima nota, la riconciliazione automatica delle fattura e il pagamento diretto dei fornitori.

Puoi aprire un nuovo conto aziendale con Tot in pochi minuti seguendo la procedura guidatata disponibile su questa pagina del sito ufficiale. I piani partono da 9 euro al mese, senza costi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.