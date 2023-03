Carta YOU, zero commissioni e assicurazioni incluse: come funziona?

La combinazione carta e conto online è ormai diffusissima e, in tale contesto, la varietà di piattaforme di certo non manca.

Esistono servizi disponibili con costi minimi, se non nulli, ma che al di là di un conto con IBAN non offrono molto di più. In altri casi, invece, non mancano i vantaggi più disparati, incluse formule assicurative anche piuttosto convincenti. Il tutto, con costi di mantenimento non troppo convenienti.

Trovare una carta accessibile senza costi di mantenimento e con funzionalità avanzate è difficile... ma non impossibile. Carta YOU, per esempio, è disponibile con zero commissioni ma, allo stesso tempo, include un'assicurazione di viaggio, gratuita e completa.

Stiamo parlando di una piattaforma proposta da Banca Advanzia, istituto bancario che offre semplicità e sicurezza attraverso un conto gestibile al 100% online.

Con Carta YOU niente commissioni annuali ma un'assicurazione viaggio a costo zero

Carta YOU Mastercard è un servizio che viene proposta, con tanto di suddetta assicurazione, con una commissione annuale di 0 euro.

A rendere ancora più interessante questa proposta, però, vi sono anche tanti altri servizi interessanti. Qualche esempio?

Con Carta YOU è possibile effettuare prelievi gratuiti, da più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo, senza alcun tipo di commissione. Allo stesso modo, questo strumento di pagamento è accettato ovunque all'estero.

L'attivazione della stessa richiede poche e semplici pratiche, senza la necessità di affidarsi a un conto bancario preesistente. La carta in questione poi, anche lato sicurezza si dimostra all'avanguardia, con sistemi specifici per tutelare acquisti online, Chip EMV e l'adozione della tecnologia Mastercard Secure Code.

Il tutto è gestibile comodamente, tramite smartphone, grazie all'applicazione mobile multi-funzione.

Infine, per qualunque tipo di problema legato a Carta YOU o domanda sul suo funzionamento, la piattaforma mette a disposizione sia un numero verde che un'apposita casella di posta elettronica.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.