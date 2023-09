Carta YOU: richiedila in 2 minuti e risparmia sulle commissioni

Sei stanco delle commissioni nascoste che mangiano i tuoi risparmi ogni anno? Vuoi una carta di credito che ti segua ovunque nel mondo senza sorprese spiacevoli? Advanzia Bank ha la soluzione perfetta per te con Carta YOU - la carta di credito senza commissioni per sempre.

Ecco tutti i vantaggi di Carta YOU

Il vantaggio più evidente di Carta YOU di Advanzia Bank è la sua assenza di commissioni annuali. A differenza di molte altre carte di credito sul mercato, che imponevano oneri annuali, Carta YOU ti offre una libertà finanziaria senza limiti. Avrai accesso anche a più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza alcuna commissione per il prelievo di contanti.

Che tu sia in viaggio o nel tuo paese di residenza, avrai sempre denaro a portata di mano senza spese aggiuntive. Grazie alla vasta rete di oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, potrai utilizzare la Carta YOU ovunque tu vada, senza commissioni extra sugli acquisti effettuati all'estero. La comodità di questa carta non ha limiti geografici. Un altro grande vantaggio della Carta YOU è l'assicurazione di viaggio gratuita e completa che offre una totale copertura durante i tuoi spostamenti. Viaggia tranquillo, sapendo di essere protetto in caso di imprevisti.

Con Carta YOU, potrai effettuare acquisti con un pagamento differito fino a 7 settimane senza alcun interesse. Questo ti permette di gestire meglio le tue spese senza preoccuparti degli oneri finanziari aggiuntivi. Un altro aspetto eccezionale di Carta YOU di Advanzia Bank è che non è necessario cambiare banca. Puoi continuare a utilizzare il conto di cui sei già titolare, semplificando così il tuo rapporto bancario e risparmiando tempo prezioso.

Advanzia Bank è una banca specializzata in un adeguato credito al consumo, completamente online, che offre un servizio semplice e sicuro. Carta YOU è una Mastercard Gold, il che significa che potrai godere dei vantaggi di Mastercard con la sicurezza e la comodità che ti meriti. Non perdere questa opportunità di ottenere una carta di credito senza commissioni annuali, con accesso globale e vantaggi esclusivi. Richiedi Carta YOU di Advanzia Bank in soli 2 minuti e inizia a beneficiare dei vantaggi che offre.

