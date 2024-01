Carta YOU, la Mastercard senza commissioni che trasforma i tuoi viaggi

Sei un appassionato di viaggi e stai cercando la carta di credito perfetta per accompagnarti nelle tue avventure senza preoccuparti di commissioni nascoste? Advanzia Bank ha la risposta con Carta YOU, un'innovativa soluzione finanziaria che promette di liberarti dai costi annui e dalle commissioni durante i tuoi viaggi in tutto il mondo.

Viaggia senza limiti, senza costi aggiuntivi

Con la Carta YOU di Advanzia, puoi dire addio alle fastidiose commissioni annuali. È un impegno a lungo termine: zero commissioni ricorrenti, per sempre. Un'opportunità da non perdere per chi desidera una più ottimizzata gestione economica senza sorprese spiacevoli.

Immagina di poter prelevare denaro in qualsiasi parte del mondo senza preoccuparti di commissioni aggiuntive: con la Carta YOU, hai accesso a una vasta rete di sportelli automatici globali senza alcun costo extra.

Una delle caratteristiche principali di Carta YOU è l'assenza di commissioni per gli acquisti effettuati all'estero. Con oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, potrai vivere esperienze senza confini senza dover temere nuove spese.

Advanzia Bank ha pensato a tutto. Oltre alle ottime condizioni finanziarie, la Carta YOU offre una copertura assicurativa completa per i tuoi viaggi. Viaggia con la sicurezza di essere protetto da eventuali imprevisti, senza alcun costo aggiuntivo. A proposito di Advanzia Bank, si tratta di una banca specializzata in adeguato credito al consumo, completamente online.

Così come 100% online è Carta YOU, una vera e propria Mastercard Gold che dà accesso al titolare a tutti i più avanzati sistemi di sicurezza di uno tra i maggiori circuiti al mondo. Trasforma il modo in cui gestisci il tuo denaro durante i viaggi con Carta YOU: richiedila in soli due minuti online.

