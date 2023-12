Carta YOU: la carta di credito gratuita e senza spese che stavi cercando in Italia

Se fino a pochissimo tempo fa sembrava un miraggio trovare una carta di credito senza spese annuali in Italia, finalmente c'è una soluzione che fa al caso tuo.

Advanzia Bank, la banca digitale lussemburghese, ha introdotto nel nostro Paese Carta YOU, già acclamata come la carta dei miracoli finanziari. Per richiederla, basta cliccare sul link qui sotto.

Quali sono i vantaggi di Carta YOU?

Carta YOU si distingue come una delle migliori carte di credito gratuite disponibili a livello mondiale. La sua popolarità è ancorata al fatto di essere gratuita, senza alcun costo per i prelievi agli ATM e senza canone annuo.

L'offerta di Carta YOU si basa su tre pilastri fondamentali: nessuna commissione annuale, nessuna commissione per i prelievi nei bancomat globali e la libertà di mantenere la propria banca senza alcuna necessità di cambio.

Questa carta di credito a zero spese si inserisce perfettamente nel contesto italiano grazie all'innovativa proposta di Advanzia Bank.

Oltre a zero spese, Carta YOU offre ulteriori vantaggi, tra cui un'assicurazione di viaggio gratuita e completa. Inoltre, hai la flessibilità di optare per un pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sugli acquisti.

Puoi anche godere di transazioni senza commissioni in oltre 36 milioni di negozi fisici e online grazie al circuito MasterCard.

Il processo di richiesta è rapido e semplice. In soli 2 minuti, puoi compilare il modulo di richiesta sul sito ufficiale. I requisiti base sono la residenza in Italia e l'età di almeno 18 anni.

Se stavi cercando una carta di credito conveniente e priva di spese, Carta YOU di Advanzia Bank potrebbe essere la soluzione ideale per te. Non lasciarti sfuggire questa opportunità finanziaria unica nel suo genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.