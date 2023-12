Carta YOU: la carta di credito gratuita che puoi ottenere subito

Carta YOU si presenta come un'opzione attraente nel panorama delle carte di credito, poiché offre una soluzione completamente gratuita senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente o cambiare banca.

La peculiarità di questa carta è che funziona con il conto di cui sei già titolare, semplificando ulteriormente il processo.

Carta YOU: vantaggi esclusivi e assicurazione di viaggio

Uno dei principali vantaggi di Carta YOU è l'assenza di canone annuale per l'intera durata del rapporto. Inoltre, non sono previste commissioni per il prelievo di denaro in contanti e per gli acquisti sia in Italia che all'estero.

Il circuito di pagamento MasterCard Gold rende più ampio il range di utilizzo, con accesso a più di un milione di sportelli automatici e oltre 36 milioni di punti di accettazione.

Una caratteristica distintiva è l'assicurazione di viaggio gratuita e completa, che offre una copertura su infortuni e imprevisti durante i tuoi spostamenti. Questo elemento aggiuntivo conferisce tranquillità a chi utilizza la carta, sapendo di essere protetto ovunque si trovi.

Carta YOU offre flessibilità unica nei pagamenti, consentendo fino a 7 settimane di tempo per saldare il saldo in caso di spese effettuate durante il periodo di liquidazione.

Il riepilogo arriva a metà del mese successivo, con la possibilità di pagare entro il giorno 3 del mese seguente, a scelta in un'unica soluzione o in rate mensili a partire da 30€.

La procedura di richiesta è altrettanto semplice: compilare i campi nella pagina ufficiale con i dati anagrafici richiesti, un indirizzo email e un numero di telefono.

Successivamente, riceverai un messaggio via email con un link per completare l'autenticazione dei documenti mediante un codice OTP inviato via SMS.

Con Carta YOU, Advanzia offre una soluzione accessibile, trasparente e conveniente per coloro che cercano una carta di credito senza spese annue aggiuntive e con vantaggi significativi.

