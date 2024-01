Carta YOU: la carta di credito gratuita che non ti deluderà mai

Carta YOU è la soluzione ideale per coloro che cercano una carta di credito gratuita, ricca di vantaggi e flessibile. Appartenente al prestigioso circuito MasterCard Gold, questa carta offre una serie di vantaggi che la rendono un'opzione attraente per gli utenti.

Carta YOU, la carta di credito con vantaggi esclusivi per i possessori

Richiedendo Carta YOU, potrai godere di numerosi vantaggi senza alcun costo aggiuntivo. Innanzitutto, il canone è completamente gratuito e non sono previste commissioni periodiche.

La carta ti consente di prelevare senza spese aggiuntive presso tutti gli sportelli automatici che supportano il circuito di pagamento MasterCard.

Accettata ovunque, Carta YOU ti permette di effettuare acquisti in tutto il mondo, sia presso negozi fisici che online. La flessibilità di pagamento è un altro punto forte, consentendoti di saldare gli acquisti in un'unica soluzione o a rate senza interessi, con un termine di pagamento di 7 settimane.

Un aspetto distintivo di Carta YOU è la possibilità di collegarla al tuo conto corrente esistente, eliminando la necessità di aprire un nuovo IBAN. Il pagamento della carta può avvenire tramite bonifico bancario o addebito diretto SEPA.

Un ulteriore vantaggio offerto da Carta YOU è un'assicurazione di viaggio gratuita e completa. Questa polizza assicurativa copre una vasta gamma di situazioni, inclusi incidenti, malattie, ritardi, perdite o furti di bagagli, annullamenti o modifiche di voli, garantendo la tua tranquillità durante i viaggi.

La carta è accettata in oltre 36 milioni di punti vendita in tutto il mondo e offre la possibilità di effettuare acquisti in modalità contactless attraverso smartphone o smartwatch grazie alla tecnologia NFC.

La gestione e il monitoraggio della carta sono semplici e immediati attraverso il portale clienti online o l'app disponibile per smartphone Android e iOS.

Richiedere Carta YOU è facile e conveniente. Basta compilare il modulo online, fornire il numero di telefono e l'indirizzo email. Dopo la verifica dei contratti tramite il codice OTP inviato via SMS, riceverai la carta direttamente a casa tua in pochi giorni, pronta per essere attivata e utilizzata.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.