Carta YOU, la carta di credito gratuita abbinabile al vostro conto!

Carta YOU è una carta di credito offerta da Advanzia che ha una particolarità davvero interessante. Può infatti essere sottoscritta e utilizzata senza la necessità di cambiare banca, grazie alla possibilità di essere abbinata al conto che usate già! Ed è anche completamente a canone zero: sia i prelievi che il canone mensile sono infatti completamente gratuiti. Un'occasione perfetta per beneficiare di tutti i vantaggi offerti da una carta di credito.

La carta di credito YOU è del tipo revolving e appartiene al circuito di pagamento MasterCard. Ha un limite di credito entro cui è possibile prelevare dagli ATM di tutto il mondo completamente gratis, nonché di effettuare bonifici e pagamenti contactless.

Carta YOU, tutti i benefici di una carta di credito senza cambiare banca

Carta YOU garantisce un servizio completamente a canone zero, per sempre, con possibilità di accedere gratuitamente ad assicurazioni. Tra le coperture è anche presente quella per i viaggi, particolarmente utile per coprire possibili imprevisti. A essere gratuiti sono anche i prelievi, presso più di un milione di sportelli automatici, qualsiasi sia la cifra da ritirare.

Dovete acquistare all'estero? Potete farlo in oltre 36 punti di accettazione in tutto il mondo a commissioni zero. Non manca ovviamente un occhio di riguardo per la sicurezza: la carta fa uso dei più recenti standard, garantendo acquisti in tutta tranquillità.

Con Carta YOU offre anche la possibilità di pagamento frazionato. In questo modo potrete effettuare acquisti a rate, decidendo ogni mese quanto pagare nel momento in cui riceverete il riepilogo delle transazioni, con un importo minimo di 30€.

La carta è veramente facile da attivare e la procedura richiede pochi passaggi. Basterà compilare i campi con i dati richiesti nella pagina del prodotto, quindi attendere la ricezione dell'email con il link e seguire le indicazioni a schermo una volta cliccato su di esso. Terminata la procedura, riceverete la carta direttamente a casa!

