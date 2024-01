Carta YOU: la carta di credito che non ti fa pagare nulla, mai!

Esiste una carta di credito senza canone mensile, commissioni su acquisti e prelievi e altri costi nascosti? Cero, e si chiama Carta YOU. È una MasterCard Gold, attualmente molto richiesta online da parte degli utenti. Andiamo a scoprirla nei dettagli.

Carta YOU: prelievi e pagamenti senza commissioni

Con Carta YOU puoi prelevare ovunque nel mondo senza pagare commissioni. Quindi, se ti trovi in Francia o negli USA e hai necessità di prelevare, in estratto conto non vedrai poi alcuna commissione da pagare, MAI!

Visto che è legata al circuito di pagamento MasterCard, viene accettata ovunque. In effetti, sono più di 37 milioni i punti di accettazione a livello mondiale.

Emessa da Advanzia Bank, questa carta di credito ti consente un’esperienza senza problemi, a cui si aggiunge la possibilità di avvantaggiarti di pagamenti differiti privi di interessi fino a 7 settimane.

In questo modo, sei libero di pianificare tutti i tuoi pagamenti in base alle tue esigenze personali, senza quindi preoccuparti di scoperti momentanei sul tuo conto.

Un altro grande vantaggio è l’assicurazione di viaggio completa e gratuita, che ti consente di viaggiare senza timore di imprevisti di qualsiasi tipologia.

Advanzia Bank non costringe i nuovi clienti ad aprire un nuovo conto, poiché ogni spesa effettuata con la carta ti viene addebitata direttamente su un conto di cui sei già titolare.

Per quanto riguarda la richiesta, la procedura viene completata online in soli 2 minuti. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto per accedere alla pagina dedicata:

Ricordati di avere tra le mani un tuo documento di identità valido e il codice fiscale o tessera sanitaria. Compila tutti i campi richiesti senza commettere errori.

Fatto questo, devi soltanto attendere l’emissione della carta, che ti verrà consegnata via posta direttamente a casa tua.

