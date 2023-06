Carta YOU: la carta a zero spese che ottieni in 2 minuti

Carta YOU è la carta che ti offre libertà e vantaggi senza costi nascosti. E la migliore notizia? Puoi ottenerla in soli 2 minuti, senza dover cambiare banca. Scopri il mondo di opportunità che Carta YOU ti offre.

Dimentica le commissioni annuali che pesano sulle tue finanze. Con Carta YOU, non ci saranno commissioni annuali da pagare, mai. Puoi godere dei vantaggi di una carta di credito senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Carta YOU: non paghi nulla, ma hai tutto

Hai piani di viaggio? Con Carta YOU, i prelievi di denaro e gli acquisti all'estero non comportano commissioni extra. Puoi goderti il tuo viaggio senza pensieri, sapendo di risparmiare sugli addebiti bancari.

E la cosa migliore è che non devi cambiare banca per ottenere Carta YOU. Puoi richiederla comodamente online e riceverla direttamente a casa tua. L'attivazione della carta è semplice e puoi farlo in autonomia, senza dover aspettare giorni o settimane per iniziare a utilizzarla.

La tua vita finanziaria diventa ancora più semplice con l'applicazione mobile integrata. È una vera e propria multi-funzione, che ti consente di gestire la tua carta, monitorare le tue spese, ricevere notifiche in tempo reale e tanto altro. Hai sempre il controllo delle tue finanze, ovunque tu sia.

E se hai bisogno di un'assicurazione di viaggio, sei assolutamente coperto Puoi viaggiare in tutta tranquillità, sapendo di essere protetto da eventuali imprevisti.

Inoltre, hai a disposizione un credito gratuito fino a 7 settimane. Puoi effettuare i tuoi acquisti e avere il tempo necessario per saldare il saldo senza interessi aggiuntivi. È come avere una flessibilità finanziaria che si adatta alle tue esigenze.

Paga in modo rapido e sicuro con il pagamento Contactless. Basta avvicinare la carta al terminale e il pagamento è completato. È veloce, conveniente e sicuro. Senza contare che hai la certezza di Mastercard SecureCode, un sistema che protegge le tue transazioni online con un'ulteriore verifica di sicurezza.

E se hai bisogno di assistenza, il servizio clienti è a tua disposizione 24 ore su 24, completamente gratuito. Non importa l'orario o il giorno, hai sempre qualcuno pronto ad aiutarti.

Non perdere l'opportunità di ottenere la carta che ti offre vantaggi senza costi nascosti. Richiedi la tua Carta YOU in soli 2 minuti e scopri un nuovo modo di gestire le tue finanze. Liberati dai costi e goditi la libertà di una carta che si adatta alle tue esigenze.

