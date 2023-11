Carta YOU di Advanzia: risparmio e flessibilità per i tuoi acquisti

Carta YOU è una carta di credito gratuita a circuito Mastercard emessa da Advanzia Bank che offre numerosi vantaggi. Uno dei principali è l'assenza di commissioni annuali. Questo significa che è possibile usufruire di tutti i servizi della carta senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo. Inoltre, Carta YOU non prevede commissioni sui prelievi in Italia e all'estero. Questo ti consente di risparmiare denaro quando viaggi o quando hai necessità di prelevare contanti. Advanzia propone inoltre un'assicurazione di viaggio gratis per i suoi clienti, che copre l’annullamento del viaggio, lo smarrimento o danneggiamento del bagaglio, le spese mediche e l’assistenza in viaggio. Con Carta YOU puoi anche effettuare acquisti in Italia e all’estero in modalità contactless, e prelevare contanti in modo semplice e veloce.

Come funziona Carta YOU di Advanzia

Come già anticipato, per richiedere Carta YOU, non avrai bisogno di aprire un nuovo conto. Dopo aver effettuato i tuoi acquisti, Advanzia ti invierà il riepilogo delle transazioni. Potrai saldare il tutto tramite bonifico dal tuo conto attuale. Puoi attivarla semplicemente chiamando il servizio clienti Advanzia, cliccare sul link che riceverai via e-mail e seguire le istruzioni. Con la carta di Advanzia puoi richiedere anche un pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi. Ciò significa che, se effettui un acquisto all'inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 del mese), riceverai il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e potrai saldarla fino al 3 del mese seguente. Se lo desideri, puoi anche approfittare del pagamento frazionato flessibile, che ti permette di scegliere quando e quanto pagare (l’importo minimo è di 30 euro).

Questa carta offre un alto grado di sicurezza, grazie anche al chip EMV e al sistema Mastercard Secure Code, che ti permette di effettuare acquisti online senza problemi. Infine, se hai bisogno di aiuto, puoi sempre fare affidamento sul servizio clienti di Advanzia Bank, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

