Carta YOU conviene: tutti i vantaggi di una carta di credito, senza canone

Conosci Carta YOU? È una tra le pochissime carte di credito - se non l'unica - che offre numerosi vantaggi senza alcuna spesa annuale e senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente. Emessa da Advanzia Bank, uno dei leader nel settore delle carte di credito online, Carta YOU offre la massima flessibilità e soprattutto la libertà di gestire le tue spese a un livello di comodità senza eguali.

Con Carta YOU non dovrai mai più preoccuparti di canoni mensili o annuali da pagare, né di commissioni per i prelievi di contanti - anche all'estero - grazie alla sua vasta rete di sportelli automatici in tutto il mondo: parliamo di oltre un milione. Carta YOU è ottima anche in viaggio, considerando che offre una copertura assicurativa completa e gratuita per darti la massima tranquillità quando ti trovi in vacanza.

Altri vantaggi di Carta YOU da non perdere

I vantaggi non finiscono qui, perché Carta YOU ti consente di utilizzare una linea di credito aggiuntiva per pagare le bollette dal tuo conto corrente esistente, senza dover cambiare banca. Inoltre, potrai goderti un periodo di pagamento senza interessi fino a 7 settimane e scegliere anche l'opzione di pagamento frazionato flessibile, decidendo ogni mese quanto desideri pagare.

Trattandosi di una Mastercard Gold, avrai naturalmente anche tutti i vantaggi di una carta di credito contactless tra le più accettate al mondo. Acquista nei negozi fisici oppure online senza preoccuparti della valuta di pagamento, preleva contanti in tutto il mondo e utilizzala all'estero senza commissioni, beneficia dei più alti standard di sicurezza offerti da Mastercard. In più, ogni singolo aspetto della tua carta può essere gestito comodamente dall'applicazione mobile multi-funzione.

Richiedere Carta YOU è semplice e veloce: bastano solo pochi minuti e i tuoi documenti d'identità. Advanzia Bank valuterà la tua solvibilità e sarai presto pronto a goderti tutti i vantaggi di questa carta di credito senza eguali. Richiedi subito la tua nuovissima Carta YOU e ricevila in pochi giorni lavorativi direttamente a casa tua: abbandonati alla massima flessibilità, alla libertà di gestione delle tue spese e alla convenienza senza precedenti che solo Carta YOU sa offrire.

