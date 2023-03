Carta YOU: come funziona e perché scegliere oggi la Carta di Credito gratuita

Carta YOU è una Carta di Credito che utilizza il circuito Mastercard e che oggi rappresenta un riferimento assoluto per chi è alla ricerca di una Carta di Credito gratuita e senza conto corrente abbinato. Si tratta di un prodotto di grande interesse che può rappresentare, per molti, lo strumento giusto per gestire i propri pagamenti.

Per i suoi clienti, infatti, Carta YOU propone caratteristiche complete e a zero spese: la carta ha canone zero e presenta zero commissioni sui pagamenti e sui prelievi, anche se effettuati all'estero. Da notare, inoltre, che è inclusa una polizza viaggio gratuita e che, all'occorrenza, c'è la possibilità di richiedere la rateizzazione delle spese sostenute.

Carta YOU sta rivoluzionando il mercato delle Carte di Credito grazie all'assenza di costi e alla possibilità di accedere ad uno strumento di pagamento davvero completo. Per accedere a Carta YOU è possibile fare riferimento al sito ufficiale, linkato qui di seguito.

Carta YOU: ecco come funziona la carta di credito a zero spese che sta rivoluzionando il mercato

Disponibile tramite una semplice procedura di richiesta online, Carta YOU è emessa da Advanzia Bank e non richiede l'apertura di un nuovo conto corrente. Si tratta di una Carta di Credito gratuita che:

ha c anone zero

non presenta commissioni su pagamenti e prelievi , anche per le operazioni effettuate all'estero

, anche per le operazioni effettuate all'estero presenta un plafond stabilito dalla banca , in base alle garanzie fornite dal cliente che, dopo l'emissione, potrà richiedere un aumento del fido

, in base alle garanzie fornite dal cliente che, dopo l'emissione, potrà richiedere un include una polizza viaggi gratuita

permette di pagare gli acquisti entro 7 settimane senza interessi oppure di richiedere la rateizzazione delle spese sostenute

delle spese sostenute utilizza il circuito Mastercard e, quindi, è accettata in tutto il mondo

Attivare Carta YOU è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale e inviare la richiesta di emissione alla banca, seguendo la procedura online predisposta. In poco tempo, Advanzia Bank fornirà un responso in merito alla richiesta. La carta sarà poi inviata, gratuitamente, all'indirizzo fornito dall'utente che potrà poi iniziare ad utilizzarla liberamente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.