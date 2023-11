Carta YOU Advanzia: carta di credito gratis e senza commissioni

Quando si viaggia spesso, soprattutto per lavoro, è utile avere con sé una carta accettata ovunque, che permetta di effettuare acquisti e prelievi senza problemi. Carta YOU di Advanzia è la migliore risposta a queste necessità (è non solo). Si tratta di una carta di credito gratuita che puoi richiedere in pochi minuti chiamando il servizio clienti di Advanzia. Non dovrai aprire un nuovo conto, ma semplicemente effettuare gli acquisti con la carta e poi saldare il tutto ogni mese. Riceverai una carta Mastercard subito operativa a costo zero. Potrai anche prelevare denaro in più di 1 milione di ATM in tutto il mondo senza pagare commissioni. Lo stesso vale quando effettuerai acquisti nei negozi fisici, sia in Italia sia all’estero. Inoltre, Advanzia ti offre un’assicurazione di viaggio gratuita.

Come funziona Carta YOU di Advanzia

Come già accennato, l’altra grande comodità di Advanzia è la possibilità di utilizzare Carta YOU senza dover cambiare la tua attuale banca. Dopo aver effettuato i tuoi acquisti Advanzia ti invierà il riepilogo delle tue transazioni. Potrai regolare il pagamento tramite bonifico bancario dal tuo conto già attivo. Ciò avverrà solitamente il 16 di ogni mese. Potrai effettuare i pagamenti differiti suoi tuoi acquisti senza interessi fino a 7 settimane. Advanzia ti offre anche pagamenti frazionati flessibili. Puoi decidere ogni mese quanto desideri pagare in un primo momento e quanto in seguito. L’importo minimo deve essere pari ad almeno 30 euro.

Carta YOU è anche una carta sicura, che ti permette di effettuare acquisti in tutta tranquillità. In primis, è dotata delle più recenti tecnologie di sicurezza, come il chip EMV, che rende impossibile la lettura dei dati della carta e protegge i tuoi dati da accessi non autorizzati. Inoltre, grazie Mastercard SecureCode ogni acquisto è verificato e non dovrai preoccuparti di possibili furti di dati. Convenienza, flessibilità e sicurezza, sempre a portata di mano: richiedi subito Carta YOU di Advanzia Bank.

