Carta Veritas: una Mastercard per ciò che vuoi, tua in meno di 5 minuti

Se stai cercando un modo pratico ed efficiente per gestire i tuoi soldi, la Carta Veritas MasterCard è la soluzione ideale. L'iscrizione è al 100% online e richiede meno di 5 minuti; questa carta offre una serie di vantaggi che la rendono un'opzione interessante per chi desidera libertà e controllo nella gestione dei propri fondi.

Vantaggi di Carta Veritas per i titolari

Ecco le caratteristiche principali di Carta Veritas:

Limite di spesa fino a 120 mila euro

Versione Gold o Black a scelta

Nessun collegamento al tuo conto bancario

Nessuno scoperto: puoi spendere solo i soldi disponibili sulla carta

Garanzia di sicurezza e riservatezza

e riservatezza Ricarica facile tramite bonifico, carta di credito o contanti

Carta Veritas Mastercard è perfetta per chi desidera svolgere attività in totale discrezione, garantendo la massima riservatezza nella transazioni personali. Richiedendola online otterrai un conto dedicato con IBAN, la carta virtuale oppure fisica, che potrai richiedere gratuitamente e senza costi aggiuntivi, offerte e promozioni speciali riservate ai titolari Carta Veritas e trasferimenti istantanei tra conti Veritas a costo zero.

Puoi richiedere Carta Veritas in soli cinque minuti. Per prima cosa dovrai compilare il modulo di iscrizione online inserendo le informazioni richieste, dopodiché - se vorrai - potrai personalizzare la tua carta gratuitamente, ad esempio aggiungendo una frase. Infine riceverai la tua carta Mastercard direttamente a casa tua.

Per richiedere Carta Veritas devi avere più di 18 anni e risiedere in un Paese dell'Unione Europea o dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELE). Dal momento che Carta Veritas è una Mastercard, è accettata presso milioni di esercenti e sportelli bancomat in tutto il mondo: utilizzala per fare acquisti nei negozi, online e per prelevare contante in qualsiasi momento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.