Carta Veritas MasterCard: acquisti senza limiti in pochi minuti

Le soluzioni finanziarie che consentono di gestire denaro in totale libertà e in piena sicurezza sono indubbiamente le migliori. Se ne stai cercando una, ti consigliamo la Carta Veritas MasterCard. Questa carta è innovativa per tante ragioni. Se vuoi saperne di più, continua a leggere.

Carta Veritas MasterCard: nessun limite di spesa e richiesta in 5 minuti

Per richiedere la Carta Veritas MasterCard sono sufficienti 5 minuti del tuo prezioso tempo. Devi soltanto entrare nella pagina web dedicata e seguire la procedura guidata. Puoi scegliere tra la carta color oro o nero.

Per quanto riguarda il limite di spesa, ti consente di effettuare acquisti di una certa entità, visto che arriva fino a 120.000 euro.

Oltre a questo vantaggio, ne hai anche un altro: non sei costretto ad aprire un nuovo conto oppure collegarla a quello che hai già. Ciò grazie alla presenza dell’IBAN.

Questa carta è diversa dalle altre perché particolarmente versatile, consentendoti di svolgere tutte le operazioni che vuoi anche da casa.

Puoi usarla per fare shopping online e nei negozi fisici, per prenotare viaggi, noleggiare auto, sottoscrivere abbonamenti streaming, partecipare a siti di incontri e persino effettuare scommesse sportive.

Insomma, questa carta prepagata è la perfetta unione tra semplicità, sicurezza, discrezione, eleganza e convenienza.

Quindi, se vuoi una carta conto con IBAN dedicato, opzioni di ricarica molto flessibili e tanti vantaggi, questo è il momento ideale per richiedere la tua Carta Veritas MasterCard: clicca sul bottone qui sotto e procedi!

