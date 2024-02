Carta Veritas: la prepagata con i vantaggi di un conto corrente

Carta Veritas è una prepagata che ti offre anche un conto IBAN con un limite di spesa veramente alto, aspetto non comune tra le soluzioni finanziarie di questo tipo. Carta Veritas è flessibile, conveniente e ti può offrire tantissimi vantaggi senza la necessità di aprire un conto corrente, abbattendo quindi i tradizionali costi di gestione. Se vuoi saperne di più continua a leggere.

I vantaggi di avere Carta Veritas

Carta Veritas utilizza il circuito MasterCard e il limite di spesa è fissato a 120.000 €. L’iscrizione si effettua online in meno di 5 minuti e non occorre collegarla ad un conto corrente bancario già esistente. Questa carta è libertà pura, possono richiederla tutti senza distinzioni o particolari requisiti di reddito. Con Veritas spendi solo i soldi disponibili sulla carta, senza andare incontro in scoperti o addebiti aggiuntivi. Puoi ricaricarla tramite il bonifico, attraverso un’altra carta o depositando i contanti.

Per averla serve solo compilare il modulo di iscrizione con le proprie informazioni, se lo vuoi puoi personalizzarla con una frase e ricevi la carta a casa tua. Il costo? Solo 29,90 € all’anno, meno di 2,5 € al mese. Puoi utilizzarla per fare shopping online, per prenotare viaggi, noleggiare auto, per pagare gli abbonamenti delle piattaforme streaming, per il trading e molto altro. Se poi ne hai bisogno di prelevare, puoi farlo in tutto il mondo con una piccola commissione di 2,50 €. Puoi gestire tutto dall’app dedicata, controllando saldo e movimenti, impostando i tuoi limiti di spesa e prelievo.

Ma Carta Veritas non è solo questo. Grazie alla tecnologia 3D Secure di MasterCard, la protezione sui tuoi acquisti è ai massimi livelli. Ogni transazione deve essere autorizzata con un codice OTP. In più iscrivendoti al Veritas Private Club puoi avere premi, cashback sugli acquisti e molti altri vantaggi.

Non perdere l'opportunità di trasformare il tuo modo di spendere. Visita ora il sito e ordina la tua Carta Veritas. Il tuo portafoglio digitale sicuro e sempre disponibile.

