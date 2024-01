Carta Prepagata Veritas: un prodotto davvero interessante

Oggi vediamo la nuova Carta Prepagata Veritas su circuito MasterCard a partire da soli 12 euro per un anno.

L'emissione di tale carta e la relativa spedizione a domicilio sono due disposizioni completamente gratuite.

Carta Prepagata Veritas: i dettagli

Con questa carta prepagata che puoi aprire ONLINE hai a disposizione una serie di vantaggi davvero interessanti. Veritas ti permette di prelevare contanti presso qualsiasi Sportello Bancomat - ATM con il marchio di accettazione MasterCard. In alternativa, puoi versare in contanti con un vaglia postale presso l'Ufficio Postale o utilizzando il sistema Western Union, oppure puoi acquistare un buono di ricarica in una tabaccheria o un'edicola. Il deposito tramite WU o l'acquisto del Buono puoi effettuarlo in qualsiasi locale abilitato in Europa, Inghilterra, Nord Africa e Canada.

La tua nuova carta è anche compatibile con i servizi di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay. Grazie a questa tecnologia puoi utilizzare il tuo smartphone per pagare nei negozi o direttamente ONLINE senza inserire i dati della carta.

Con Veritas, hai a disposizione da subito una carta virtuale completamente gratuita che puoi utilizzare da subito in attesa che arrivi a casa quella fisica. Inoltre essendo una carta di debito, puoi spendere solo il denaro che hai sulla carta. Non c'è alcun rischio di sforamento del budget o di addebiti aggiuntivi.

Costi ed altro

Il canone annuale, come detto, parte da 12 euro e varia a seconda delle proprie esigenze. La richiesta della carta avviene ONLINE in soli 5 minuti. Infatti, ti basterà seguire tutte le indicazioni ed inserire i dati richiesti. Una volta completata l'operazione potrai iniziare ad utilizzarla senza attese.

