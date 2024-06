Carta prepagata gratis per viaggiare in tranquillità se apri Conto Arancio

Chi non vorrebbe una carta prepagata gratis per prepararsi alle prossime vacanze? ING ha pensato a questo e ad altro con il suo Conto Corrente Arancio Più. Ci sono infatti anche la carta di credito e il canone zero. Ma i vantaggi sono anche altri.

Carta prepagata gratis e altri vantaggi con Conto Corrente Arancio Più

Se accrediti il tuo stipendio o la pensione, il canone mensile di 5 euro viene completamente azzerato. Inoltre, Conto Corrente Arancio Più include la carta di debito Mastercard, che supporta i wallet Apple Pay e Google Pay. Inoltre ci sono i bonifici SEPA, anche istantanei, in tutta Europa.

Il servizio Mastercard Fast Track ti permette invece di evitare le code negli aeroporti. Disporrai anche di altri servizi, come la gestione di F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA.

Non hai tempo per le lunghe trafile burocratiche? ING ti capisce e perciò ha reso l'apertura del conto facilissima. Basta visitare il sito ufficiale e seguire la procedura guidata. Se hai lo SPID, il tutto diventa ancora più veloce; se non ce l'hai, nessun problema, potrai comunque aprire il conto in pochi minuti.

Con ING e Conto Corrente Arancio Più, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per le tue spese quotidiane e le tue avventure estive. La ciliegina sulla torta? Di nuovo, la carta prepagata gratis per non avere più nessuna preoccupazione. Con così tanti vantaggi, perché non approfittarne?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.