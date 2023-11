Carta Oro: attiva la carta Amex e ottieni 200 euro di sconto

Carta Oro è la carta di credito di American Express sicura e affidabile. Il primo anno è completamente gratuita, ma dal secondo anno in poi avrà un canone di 20 euro al mese. American Express ti offre inoltre flessibilità di pagamento (a saldo o a rate), TAN al 14% e TAEG al 24,19% e linea di credito iniziale personalizzata fino a 15.000 euro. Amex ti offre inoltre 1 punto ogni euro speso da utilizzare per il programma Club Membership Rewards. Questa iniziativa ti offre sconti, voucher dedicati e ti permette di anche aiutare gli altri sostenendo progetti di solidarietà. Non è tutto. Attivando online Carta Oro entro il 16 gennaio 2024 puoi ottenere 200 euro di sconto sui tuoi acquisti, se spendi almeno 2.000 euro entro i primi 3 mesi.

I vantaggi di Carta Oro di American Express

Carta Oro ti offre diversi vantaggi, soprattutto se utilizzi la carta durante i tuoi viaggi di lavoro. Se prenoti un hotel dal sito di American Express per le tue trasferte all’estero, ti verranno accreditati fino 100 dollari. Potrai inoltre ottenere sconti per il noleggio di un’auto. Amex ti offre anche due ingressi gratuiti all’anno in più di 1200 VIP Lounge in tutto il mondo. Puoi anche ottenere 50 euro omaggio per acquistare biglietti di concerti ed eventi su Vivaticket. Infine, Carta Oro ti permette di ottenere una copertura fino a 3.000 euro per l’assistenza di viaggio. Per quanto riguarda la sicurezza, puoi contare sulla protezione in caso di uso illecito della carta da parte di terzi, con sostituzione della carta gratuita in caso di furto o smarrimento, ma anche una tutela d’acquisto per 90 giorni e fino a 2.600 euro in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato.

Attivare la carta è semplice. Inoltre, l’operazione è finalizzabile in pochi minuti, completamente online. Ti basterà fornire le tue informazioni bancarie, un documento di identità in corso di validità e il tuo codice fiscale. Ricorda inoltre che dovrai avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA (no carta prepagata), avere un indirizzo di corrispondenza in Italia e un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro. Se questo è il tuo caso, potrai attivare la carta di American Express in modo semplice e rapido. Attiva Carta Oro e inizia subito a godere dei vantaggi offerti da American Express.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.