Carta Oro Amex: un anno di quota gratuita e uno sconto di 200€ ti aspettano

American Express offre un'opportunità unica a coloro che cercano una carta di credito su misura per le proprie esigenze quotidiane.

Con la Carta di Credito Oro, puoi godere di una promozione online speciale che offre fino a 200 euro di sconto sui tuoi acquisti. Inoltre, per il primo anno, la quota annuale è completamente gratuita!

I vantaggi esclusivi con Carta Oro Amex

La Carta di Credito Oro American Express presenta una serie di vantaggi irresistibili. Nel primo anno, gli utenti beneficeranno della quota gratuita, mentre dal secondo anno in poi, il costo sarà di soli 20 euro al mese, equivalente a un totale di 240 euro all'anno.

La flessibilità di pagamento offre la scelta tra saldare il saldo o optare per il pagamento a rate, così potrai soddisfare le tue preferenze finanziarie.

Con un TAN/TAEG del 14%/24,19%, la carta offre anche una linea di credito personalizzata fino a €15.000, permettendoti di gestire le spese in base alle tue esigenze.

Solo fino al 16 gennaio 2024, American Express offre la possibilità di accedere a un'offerta speciale che ti consente di risparmiare 200 euro sui tuoi acquisti.

Dopo l'emissione della carta, effettua spese per almeno €2.000 entro 90 giorni dall'emissione e ricevi uno sconto di €200 nel primo estratto conto utile.

Ma le sorprese non finiscono qui. La carta ti offre la possibilità di risparmiare anche sulla quota annuale dal secondo anno in poi.

Inoltre, potrai partecipare ai tuoi eventi preferiti con uno sconto annuale su Vivaticket e un'iscrizione gratuita al Programma Priority Pass, che include due ingressi gratuiti ogni anno per accedere a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo. Non perdere l'opportunità di risparmiare e godere di vantaggi esclusivi con la Carta Oro Amex.

