Carta Oro American Express: 400 euro di sconto sui tuoi acquisti

Carta Oro American Express è la soluzione migliore per chi viaggia spesso (soprattutto per lavoro e ha bisogno di un conto sicuro e affidabile. Questa carta di credito offre diversi vantaggi. Ad esempio, puoi ottenere una copertura fino a 3.000 euro per l’assistenza di viaggio quando vai all’estero. Puoi ottenere anche un credito fino 100 dollari sulla prenotazione di un hotel effettuata tramite il sito di American Express, sconti per il noleggio di un’auto e non solo. Con Carta Oro puoi avere 50 euro omaggio per acquistare biglietti di concerti ed eventi su Vivaticket o in voucher viaggio. Inoltre, potrai anche avere due ingressi gratuiti ogni anno per accedere in oltre 1200 VIP Lounge in tutto il mondo. Infine, se spendi 8.000 euro in 12 mesi per i tuoi acquisti, Carta Oro American Express ti rimborsa 400 euro. Quest’ultima offerta è attivabile solo online valida fino al 23 novembre 2023.

Carta Oro American Express: canone zero e sicurezza garantita

American Express ti offre Carta Oro a canone zero per il primo anno. Dal secondo anno il canone passerà a 20 euro al mese (per un totale di 240 euro all’anno). Tra i suoi vantaggi, ti permette di effettuare i tuoi acquisti, pagare a rate e ti offre una linea di credito iniziale personalizzata (fino a 15.000 euro) e ottenere 1 punto Membership Rewards (l’iniziativa che ti offre sconti, voucher o ti permette di aiutare gli altri sostenendo progetti di solidarietà) per ogni euro speso. Grazie all’app Amex potrai tenere sotto controllo tutte le tue spese in tempo reale, consultare l’estratto conto, visualizzare i punti accumulati e approfittare di promozioni esclusive e vantaggi.

Carta Oro è completamente sicura e può essere attivata online in pochi passaggi. Con questo conto sarai protetto in caso di uso illecito da parte di terzi, con sostituzione della carta gratuita in caso di furto o smarrimento. Avrai una tutela d’acquisto per 90 giorni e fino a 2.600 euro in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato. Infine, per ogni problema, puoi approfittare del servizio clienti American Express, attivo 24/7 tutto l’anno.

