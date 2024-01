Carta Oro American Express: 250€ di sconto in estratto se spendi 3000€

È arrivata la grande occasione per te se stai cercando una carta di credito vantaggiosa con quota annuale gratuita. La Carta Oro di American Express è ideale se desideri risparmiare, con tanti vantaggi nel primo anno.

Le sorprese non finiscono qui: se spendi nei primi tre mesi dall'attivazione 3.000 euro, avrai uno sconto eccezionale di 250 euro direttamente in estratto conto.

Carta Oro American Express: vantaggi esclusivi durante il primo anno

Non solo la quota annuale per il primo anno è gratuita, ma con Carta Oro American Express otterrai una serie di vantaggi. Innanzitutto, puoi rateizzare le tue spese in comode rate, con una linea di credito personalizzata che arriva fino 15.000 euro.

Inoltre, ogni anno potrai ottenere 50 euro di voucher per Vivaticket, un altro voucher da 50 euro destinato ai viaggi e due ingressi liberi in oltre 1.200 VIP Lounge. Inoltre, potrai accumulare punti con il programma Club Membership Rewards, aumentando di fatto tutti i vantaggi a disposizione in quanto titolare della carta.

Grazie all'app proprietaria, gestire la tua Carta Oro American Express è un gioco da ragazzi. Con l'app sul cellulare, infatti, puoi tenere nota di tutte le spese e rimanere informato sulle transazioni, estrarre e scaricare la contabilità in formato PDF e visualizzare i punti accumulati.

Se vuoi, puoi addirittura invitare un amico a chiedere la carta per godere dei suoi numerosi vantaggi.

Inoltre, la carta non ha rivali in termini di sicurezza: con essa, infatti, sei protetto a 360° dai rischi di uso illecito ed è possibile avere gratuitamente la sostituzione della carta in caso di perdita o furto.

Con American Express, la tranquillità e la sicurezza sono ovunque. Non attendere oltre: richiedi oggi stesso la tua carta di credito per godere di ogni opportunità di risparmio e di sconti. Non perdere l'occasione di diventare titolare: clicca sul bottone qui sotto e richiedila SUBITO!

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.