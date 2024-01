Carta Oro American Express: 250€ di sconto in estratto conto a fronte di una spesa di 3000€ in 3 mesi

La Carta Oro di American Express è una vera opportunità da non lasciarsi sfuggire nel panorama delle carte di credito. Con una quota annuale di zero euro per il primo anno, questa carta offre un risparmio notevole di 20 euro al mese.

Oltre a questa offerta iniziale, i vantaggi sono molteplici, permettendoti di rateizzare le spese e godere di una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro. Inoltre, ogni anno, riceverai voucher per Vivaticket, voucher per i viaggi e accessi gratuiti alle VIP Lounge, rendendo la Carta Oro un'opzione irresistibile.

Sconto straordinario con Carta Oro: 250€ in estratto conto

American Express offre un'incredibile opportunità di risparmio. Richiedendo la tua Carta Oro, avrai la possibilità di ottenere uno speciale bonus di 250 euro in estratto conto. Tutto ciò che devi fare è raggiungere una spesa di 3000 euro nei primi 3 mesi dalla sua emissione.

Questo vantaggio aggiuntivo si aggiunge ai quelli già generosi offerti dalla carta, come la possibilità di rateizzare le spese e accumulare punti nel programma Club Membership Rewards.

Per richiedere la Carta Oro American Express, è necessario un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro. L'accesso al sito web dedicato American Express è il primo passo per godere di tutti questi vantaggi.

Non perdere l'occasione di risparmiare e beneficiare di un mondo di agevolazioni offerto da questa carta di credito di prestigio.

