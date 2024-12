Carta di debito sostenibile in PVC riciclato: l'innovazione di SelfyConto

Se nelle scelte della vita di tutti i giorni si ha un occhio di riguardo verso la questione ambiente, segnaliamo la possibilità di avere una carta di debito sostenibile in PVC riciclato con il conto corrente online SelfyConto di Banca Mediolanum. Appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, offre il canone gratuito per il primo anno.

Il PVC, sigla corrispondente al polivinilcloruro, è un materiale ecologico, dal momento che è di origine prevalentemente naturale. In termini di rispetto ambientale, occorre sottolineare che non fa uso né di materie prime non rinnovabili né a disponibilità limitata. Tra le altre cose, la sua lavorazione comporta una produzione minima di polvere, ossido di carbonio e anidride carbonica, anche rispetto a materiali alternativi come il legno.

Con la carta di debito di SelfyConto il rispetto per l'ambiente è perfino superiore, dato che si tratta di materiale PVC 100% riciclato.

La carta di debito sostenibile del conto online SelfyConto

La carta di debito ecologica di SelfyConto appartiene al circuito di pagamento Mastercard, che consente di fare acquisti nei negozi fisici e online ovunque ci si trovi e senza commissioni aggiuntive. Con questa carta è possibile anche prelevare contanti in Italia e all'estero da qualsiasi ATM senza costi.

Tra le funzionalità esclusive della carta si annovera Spending Control, un'opzione che consente di personalizzare l'utilizzo della carta. Ad esempio, si possono impostare dei limiti di spesa relativi all'area geografica in cui ci si trova, il canale utilizzato per i pagamenti (POS, ATM e online), oppure bloccando determinate categorie merceologiche.

È inclusa anche un'assicurazione multirischi gratuita, in difesa degli acquisti compiuti con la carta in qualunque nazione del mondo. A tutto questo poi si aggiunge la possibilità di pagare tramite smartphone o smartwatch grazie alla compatibilità con i pagamenti digitali.

La carta di debito di SelfyConto offre il canone gratuito il primo anno. Dal secondo anno in poi il canone annuo passa a 10 euro.

Le promozioni attive legate all'apertura di SelfyConto

L'apertura di SelfyConto è incentivata da una serie di promozioni attive sul sito ufficiale di Banca Mediolanum. Una di queste consente di avere il canone del conto gratis per il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30. Sono gratis anche le principali operazioni bancarie, tra cui gli addebiti delle utenze e i pagamenti di F23, F24, MAV e RAV, più i bonifici SEPA ordinari e istantanei per il primo anno.

Un ulteriore promozione permette di azzerare sia il canone del conto che i bonifici SEPA (sia ordinari che istantanei) fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio sul conto o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta associata al conto.

L'accredito dello stipendio oppure la spesa di almeno 500 euro al mese con la carta Mediolanum Card di Banca Mediolanum offrono poi la possibilità di ricevere un Buono Regalo Amazon di 100 euro. Per il riscatto del Buono l'altra condizione stabilita dall'iniziativa della banca è l'apertura del conto online SelfyConto entro il 20 dicembre di quest'anno.

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

