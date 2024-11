Carta di debito gratuita il primo anno con SelfyConto

SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum, include una carta di debito gratuita per il primo anno. La carta in questione può essere utilizzata per fare acquisti in negozio e online ovunque ci si trovi, nonché per prelevare senza commissioni in Italia e negli altri Paesi appartenenti all'area Euro.

In questi giorni, inoltre, SelfyConto è protagonista di una nuova promozione di Banca Mediolanum, che consente di ottenere 100 euro in Buoni Regalo Amazon aprendo il conto entro il 20 dicembre e accreditando il proprio stipendio o la propria pensione (in alternativa occorre spendere almeno 500 euro al mese con la carta associata al conto).

Le caratteristiche della carta di debito di SelfyConto

La carta di debito associata al conto corrente online SelfyConto è la Mediolanum Card. Si tratta di una carta appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, con un massimale di 4.500 euro al mese e 1.000 euro al giorno. Tra le altre cose, include la polizza gratuita Multirischi di Nexi, che tutela il possessore della carta per i suoi acquisti effettuati in Italia e all'estero.

Attraverso l'area riservata personale e l'app, è possibile personalizzare l'utilizzo della carta impostando dei limiti di spesa per area geografica o canale (online, ATM, POS). A livello di personalizzazione, si possono inoltre bloccare determinate categorie merceologiche.

Sempre tramite la propria area riservata e l'applicazione ufficiale di Banca Mediolanum, l'utente è in grado di bloccare la carta temporaneamente, oltre che visualizzare il PIN e le principali informazioni della carta in qualsiasi momento.

Un ulteriore punto di forza della carta di debito associata a SelfyConto è l'utilizzo di elevati protocolli di sicurezza, che consentono di avere un'esperienza di acquisto online al riparo da qualsiasi spiacevole sorpresa. In più la Mediolanum Card è compatibile con i principali metodi di pagamento, inclusi i pagamenti tramite smartphone e/o smartwatch con Apple Pay e Google Pay.

Canone gratuito il primo anno

L'apertura del conto online SelfyConto entro il 31 marzo 2025 consente di beneficiare del canone gratuito della carta di debito per il primo anno. A partire dal secondo anno in avanti, invece, il canone annuale è pari a 12 mesi.

Se si prende però in considerazione l'ultima promo di Banca Mediolanum, è più conveniente aprire SelfyConto entro il 20 dicembre di quest'anno, dal momento che oltre alla quota gratuita della carta di debito si possono riscattare ulteriori vantaggi:

Buono Regalo Amazon da 100 euro

Canone gratuito fino al 31 dicembre 2027

Bonifici istantanei e ordinari SEPA gratuiti fino al 31 dicembre 2027

Per sbloccare i vantaggi appena elencati, oltre ad aprire il conto di Banca Mediolanum entro la data del 20 dicembre è necessario anche accreditare lo stipendio o la pensione, oppure spendere almeno 500 euro al mese con la carta associata al conto al momento della sua registrazione.

L'apertura di SelfyConto è disponibile direttamente online sulla pagina dedicata del sito ufficiale Banca Mediolanum. Per completare l'operazione con successo sono richiesti un documento d'identità valido, il codice fiscale, il proprio smartphone e un indirizzo e-mail. Infine, l'identificazione può essere completata tramite SPID, bonifico o webcam.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.