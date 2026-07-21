Carta di credito per le vacanze: quota e assicurazione gratuite con TF Bank

Gli utenti interessati a una carta di credito per le vacanze possono prendere in considerazione la TF Mastercard Gold, la carta emessa dalla banca online svedese TF Bank. Tra i suoi caratteri distintivi vi sono la quota annuale e l’assicurazione di viaggio gratuite.

Sempre a proposito di costi, non vi sono commissioni nemmeno per il suo utilizzo all’estero né per il cambio valuta. Due elementi, quelli appena citati, che la rendono una delle carte di credito ideali per tutti coloro che amano viaggiare e ogni anno pianificano una vacanza all’estero, prediligendo i Paesi che si trovano al di fuori dell’Unione europea.

I vantaggi della carta di credito TF Mastercard Gold

Il vantaggio più importante della carta di credito di TF Bank è il canone gratuito. A questo proposito è bene sottolineare che non si tratta di una condizione promozionale, dal momento che il canone rimane a zero anche dopo il primo anno.

L’altro punto di forza è l’assicurazione di viaggio inclusa gratuitamente. Si tratta di una polizza completa, che include dunque la copertura contro infortuni, malattie e annullamenti (per l’annullamento del viaggio la copertura è fino a 3.000 euro), oltre che un rimborso per bagagli smarriti (fino a 2.500 euro).

Con la carta di credito della banca online svedese è poi possibile prelevare contanti presso gli ATM che accettano Mastercard, sia in Italia che all’estero. Per ciascun prelievo TF Bank applica una commissione di 3,90 euro, mentre gli interessi decorrono dal giorno in cui è avvenuto il prelievo.

A tutto questo poi si aggiunge l’assenza di commissioni per il cambio valuta e nessun costo extra quando si utilizza la carta all’estero. Infine, è possibile effettuare acquisti – sia in negozio che nei siti di e-commerce – potendo contare sull’assenza di interessi fino a 55 giorni, per poi scegliere se pagare il saldo in una sola volta o a rate.

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